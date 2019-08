Cade dalla moto sulla SS36. Le sue condizioni sono molto gravi.

Cade dalla moto sulla SS36, è gravissimo

Intorno alle 14.15 un uomo di 49 anni è caduto dalla moto mentre stava percorrendo la SS36, nel tratto tra Garbagnate Monastero e Molteno, provincia di Lecco. Sul posto ambulanza ed elisoccorso. Subito le sue condizioni sono sembrate molto gravi, tanto che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale. Spetterà successivamente alle Forze dell’ordine, accorse sul posto, stabilire la dinamica dell’accaduto.

Il traffico

Per permettere i soccorsi è stata chiusa la SS36 in direzione Lecco. Traffico deviato e circolazioni in tilt con lunghe colonne già da Nibionno.