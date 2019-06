Il furgone gli taglia la strada e il centauro cade dalla moto.

Cade dalla moto, un ferito

L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 di oggi in via Monterotondo, a Lurate Caccivio. Secondo una prima ricostruzione il motociclista stava procedendo verso la Varesina quando un furgone di una ditta di consegne gli ha tagliato la strada per immettersi in una delle traverse della stessa strada. Il centauro ha frenato per evitare l’impatto ed è caduto a terra. Sul posto un’ambulanza della Sos di Olgiate Comasco e un’automedica. E’ stato trasportato in codice giallo (media gravità) all’ospedale Sant’Anna. Presente anche la Polizia locale per i rilievi di rito.