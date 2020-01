Cade dalla scala e si ferisce alla testa. Operaio trasportato in ospedale.

Cade dalla scala, infortunio in un capannone

Stava tirando alcuni fili elettrici all’interno di un capannone industriale l’uomo di Maslianico, 57 anni, che questo pomeriggio, intorno alle 14.40, è caduto da una scala, dopo essere scivolato. Sul posto, l’automedica e un’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago. I sanitari hanno soccorso l’uomo, ferito alla testa, per poi trasportarlo, in codice giallo (media gravità), all’ospedale Sant’Anna. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri per ricostruire l’accaduto.