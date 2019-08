Cade mentre sta lavorando: ferito ad Albavilla un 79enne.

Cade mentre sta lavorando

Grande spavento ad Albavilla poco dopo le 12. Un uomo di 79 anni infatti è caduto da una riva alta poco più di due metri, sul ciglio della strada in via Basso Formiamo, mentre stava lavorando. Sul posto si sono precipitate in codice rosso il Lariosoccorso di Erba e un’automedica. L’anziano è stato trasportato in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, all’ospedale. Per accertarsi della dinamica presenti anche i Carabinieri di Asso.

