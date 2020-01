Cadono calcinacci dal ponte a Buccinigo: provinciale aperta al traffico con una sola corsia.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Erba sono stati chiamati questa sera, 7 gennaio, a intervenire d’urgenza sotto il ponte in via Como a Erba, nello specifico nella frazione di Buccinigo. Alcuni passanti infatti li hanno allertati dopo aver visto dei calcinacci cadere sulla strada. Al momento sono in corso accertamenti tecnici sulla struttura.

Si segnala inoltre la limitazione al transito ad una sola carreggiata per la sovrastante provinciale Arosio Canzo per questioni di sicurezza.

