Caduta anziana soccorsa dall’ambulanza

Preoccupazione questo pomeriggio a Barni, poco dopo le 13, per una anziana che è caduta al suolo. L’allarme è scattato in via per la Madonnina.

I soccorsi

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Asso. La settantanovenne è stata dapprima medicata, quindi trasportata in Pronto soccorso all’ospedale di Erba in codice verde per ulteriori accertamenti.

