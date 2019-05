Caduta dalla bicicletta per due bimbi.

Grande spavento ma lievi conseguenze

Grande spavento questa mattina, poco prima delle 11, a Inverigo, in via Al Gigante. I soccorsi sono stati chiamati a intervenire per un incidente in bicicletta occorso a due bambini, di 12 e 14 anni. Nulla di grave, fortunatamente. Solo uno dei due è stato trasportato in ospedale a Erba, in codice verde.