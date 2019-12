Anziana cade dalla scala mobile al supermercato a Olgiate Comasco: allertati i soccorsi, sul posto un’ambulanza della Croce rossa di Uggiate.

Anziana cade sulla scala mobile, soccorsa una donna

E’ successo pochi minuti dopo le 16, al supermercato Bennet in via per Lomazzo. A quanto risulta, una donna di 84 anni è caduta mentre si trovava sulla scala mobile. Paura e soccorsi allertati per l’anziana. Un’ambulanza della Cri di Uggiate Trevano è intervenuta in codice giallo. Fortunatamente, poi, l’intervento di soccorso è stato ridimensionato a verde.