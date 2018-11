Ecco che cos’è successo nella notte tra l’11 e il 12 novembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Cadute e malori nel Comasco

Non è stata una notte particolarmente intensa per i soccorsi. La prima chiamata c’è stata alle 21.40 a Turate per una caduta al suolo. Una donna di 56 anni è finita al pronto soccorso in codice verde. Poco prima delle 22 invece un malore a Como in piazzale San Gottardo. Una donna di 44 anni è stata trasportata in codice verde al Valduce. E poi, verso le 23, una caduta al suolo anche a Cantù. Anche in questo caso una donna di 22 anni è stata accompagnata in codice verde all’ospedale canturino.

