Calcio risultati Eccellenza Promozione Prima Seconda e Terza categoria.

Calcio risultati delle squadre in Eccellenza

Bella vittoria del Fenegrò in trasferta contro il Ferrera Erbognone per 5 reti a zero così come quella del Mariano sul difficile campo della Sestese Calcio. Cinque goal anche per la Pontelambrese che supera in casa il Calvairate.

Promozione

Nel girone A la Guanzatese perde a Seveso per 3 a 0 mentre il Menaggio pareggia 0 a 0 contro l’Altabrianza Tavernerio.

Prima Categoria

Nel girone B il Portichetto pareggia 1 a 1 in casa contro Desio, la Faloppiese supera in casa per 2 a 0 il Ceriano Laghetto, il Castello Città di Cantù travolge per 5 reti a zero il Lariointelvi in trasferta mentre il Monnet pareggia 1 a 1 in caso contro Lomazzo. Sconfitte del Cantù San Paolo a Nova per 1 rete a zero e del Rovellasca a Senago. Il Cabiate vince con tre reti di scarto a Tavernola mentre Real San Fermo e Ardita Como chiudono sul 4 a 4.

Seconda Categoria

Il Merone perde 2 a 0 in casa contro il Montesolaro, la Cascinamatese batte in trasferta 3 a 2 la Rovellese mentre il Cermenate viene sconfitto in casa per 3 a 1 dal Turate. Pareggio per 0 a 0 della Stella Azzurra Arosio contro l’Amor Sportiva. Infine il Lambrugo batte 4 a 1 il Molinello in trasferta e l’Albavilla supera il Novedrate per 6 reti a 1. Il Bulgaro batte 2 a 0 il Cassina Rizzardi, il Cavallasca vince contro il Serenza per 3 reti a 2 mentre l’Andratese pareggia per 2 a 2 contro l’Itala. Sconfitta anche per il Villaguardia in casa contro Hf Calcio.

Terza Categoria

L’Assese ha vinto 3 a 0 contro l’Unione Sportiva Olympic, il Cdg Erba pareggia 3 a 3 contro i Cacciatori delle Alpi, la Concagnese perde 1 a 0 contro l’Astro mentre il Fino Mornasco supera 5 a 4 la Libertas San Bartolomeo. La Fulgor Appiano vince in trasferta per 6 a 0 contro il Misinto, l’Inverigo supera per 3 a 1 il Gruppo Sportivo Robur, il Carugo Academy perde in trasferta 2 a 1 contro il Mozzate, l’oratorio Figino perde 1 a 0 contro l’azzurra in casa.

