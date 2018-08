Camion a fuoco sull’A2, in Svizzera.

Camion a fuoco, danni ma per fortuna nessun ferito

E’ successo poco prima delle 7.30 in territorio di Osco, come fa sapere la Polizia cantonale. Un camion bisarca con targhe italiane circolava sull’A2 in direzione nord. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, mentre percorreva la galleria del Piottino l’autocarro ha preso fuoco. Quindi, in breve tempo, è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Biasca per le operazioni di spegnimento, nel frattempo terminate. Il rogo ha completamente distrutto il mezzo pesante con un carico di sette veicoli. Non si lamentano feriti.

Autostrada chiusa

L’incendio ha causato la chiusura dell’A2 in entrambe le direzioni per ragioni di sicurezza e per facilitare le operazioni di spegnimento. Al momento il traffico leggero è deviato sulla strada cantonale. Inoltre è stato disposto il blocco per i mezzi pesanti. Si consiglia agli utenti della strada di scegliere percorsi alternativi.