Camion incastrato questo pomeriggio, lunedì 13 maggio ad alzate. Per rimuovere il mezzo pesante sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Camion incastrato ad Alzate

Il mezzo pesante si è letteralmente incastrato in via Dei Platani ad Alzate, nella frazione di Verzago. Per “liberarlo” è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Cantù che, con l’aiuto dell’autogru, hanno aiutato il conducente del mezzo pesante.