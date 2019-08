Erano usciti per una escursione ma non sono più rientrati all’Agriturismo nel quale erano ospiti così è scattato l’allarme per sette ragazzi di nazionalità tedesca. Purtroppo per motivi ancora da accertare, due di loro sono morti mentre stavano praticando canyoning in Val Bodengo.

Ricerche in Val Bodengo

L’allarme é scattato ieri sera per il mancato rientro di alcuni ospiti di un agriturismo. Le ricerche dei dispersi si sono concentrate nel territorio comunale di Gordona, Provincia di Sondrio. In particolare le operazioni di ricerca, condotte dagli uomini del Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Carabinieri, si sono concentrate in Val Bodengo, area molto conosciuta tra chi pratica canyoning. Nelle prime ore di oggi, 3 agosto 2019, il gruppo è stato individuato. Dalle prime informazioni ricevute, cinque di loro sarebbero stati recuperati illesi, mentre due di loro sono stati trovati purtroppo senza vita. Il recupero delle persone coinvolte è difficile per il luogo che risulta essere particolarmente impervio. Sul posto anche l’elisoccorso alzatosi da Bergamo. anche il Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto.

Seguiranno aggiornamenti

