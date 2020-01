Sono stati riconosciuti 10 giorni di prognosi alla capotreno di Trenord che è stata aggredita, all’altezza di Seregno sul treno delle 9.49 che da Como San Giovanni porta a Rho. In suo aiuto sono arrivati tempestivamente gli operatori della security e le Forze dell’Ordine sono al lavoro per ritrovare il responsabile. Un episodio che ha riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza di chi lavora sui mezzi pubblici.

Riguardo all’accaduto si è espresso il parlamentare comasco Giovanni Currò, che ha voluto comunicare la sua vicinanza alla Capotreno: “Quanto accaduto sabato, fa subito saltare alla mente la brutale aggressione del 2015 a colpi di machete. Devo dare atto che Trenord ha preso alcuni provvedimenti e nel frattempo gli episodi sono diminuiti. Esprimo la mia vicinanza alla ragazza vittima dell’aggressione e alla sua famiglia. Oltre 4,5 milioni di pendolari usufruiscono delle tratte ferroviarie regionali e non possiamo tollerare che ci siano ancora episodi di violenza, sopratutto contro chi è li per garantire un buon servizio e con non poche difficoltà”.

Dopodiché ha voluto sottolineare come sia importante anche trasmettere una cultura del rispetto di chi svolge e garantisce un servizio pubblico ogni giorno: “Ritengo positive le proposte formulate dai sindacati, è però altresì necessario introdurre sempre più una cultura diffusa del rispetto dei beni pubblici e di chi svolge un servizio verso i cittadini. Anch’io sono un pendolare dai tempi dell’università, episodi di mancanze di rispetto verso i controllori e verso i beni pubblici sono fin troppo frequenti, tutto ciò non giova verso chi lavora e chi usufruisce del servizio che già non brilla in termini di tempistiche e qualità degli spazi. Mi auguro che si possa lavorare in sinergia con tutte le istituzioni, affinché si possa incrementare la sensibilità verso questi temi che fanno parte della quotidianità. Sono sicuro che dopo tale lavoro saremo in grado di incrementare la qualità della vita di tutti i cittadini”.