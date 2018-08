Cena con delitto ad Albese con Cassano sabato 1 settembre, ancora pochi posti disponibili.

Cena con delitto, iscrizioni aperte

La manifestazione è organizzata dalla Pro loco di Albese con Cassano con patrocinio del Comune e collaborazione della Commissione Biblioteca ed è in programma per il 1° settembre al parco comunale di via Roma. Tema della serata sarà “Una morte scritta”. L’evento avrà inizio alle 17.30 con un aperitivo animato dalla presenza dello scrittore Alessandro Lo Curto. Seguirà la cena con delitto. per partecipare è richiesto il pagamento di 30 euro comprensivo di cena + spettacolo (di cui 15 da versare all’iscrizione). E’ previsto un premio per il vincitore!

La prenotazione è obbligatoria e attualmente sono ancora disponibili pochi posti. Il termine per la chiusura delle iscrizioni è domani, 14 agosto. Per informazioni contattare in orario serale gli organizzatori ai numeri 339/8646237 o 339/5853274. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al padiglione polifunzionale di via Colombo.