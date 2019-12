Chicco Ravaglia il ricordo a 20 anni dalla morte.

Chicco Ravaglia: la sua morte 20 anni fa

20 anni fa moriva Enrico “Chicco” Ravaglia. Nella notte del 23 dicembre, mentre faceva ritorno a Imola dove avrebbe festeggiato il Natale con la sua famiglia, il giovane giocatore della Pallacanestro Cantù perse la vita in un drammatico incidente. Qualche ora prima aveva giocato la sua miglior partita dopo il rientro da un grave infortunio. Contro Reggio Emilia aveva segnato 23 punti.

Il ricordo di coach Fioretti

In quella Pallacanestro Cantù il vice allenatore era il canturino Flavio Fioretti, di un solo anno più giovane di Ravaglia. A distanza di 20 anni dalla morte del giocatore, lo ha ricordato così: “Era un ragazzo solare, pieno di energia e con una grande voglia di vivere. Amava la pallacanestro ed era in grado di trasmettere questa sua passione in campo, durante gli allenamenti e in partita. Aveva un grande talento offensivo e una carica agonistica tale da essere determinante in campo. E’ stato bello allenarlo, anche se purtroppo solo per pochi mesi”.

