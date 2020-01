Chiusa la provinciale per Brenna a Cantù: si è ribaltato un rimorchio agricolo.

AGGIORNAMENTO ORE 12.45. In questi minuti è stata riaperta la viabilità in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è intervenuto un ragno meccanico che ha svuotato il carico del rimorchio ribaltato. Inoltre presente sul posto l’azienda del gas che ha dovuto riparare un tubo che si era rotto sotto il peso del rimorchio.

Chiusa la provinciale per Brenna a Cantù

La provinciale Sp39 che attraversa Olgelasca è chiusa nel Comune di Cantù, all’altezza del rondò di via Brianza, per un incidente. Un rimorchio agricolo che vi transitava si è ribaltato e occupa la carreggiata.

Da Brenna quindi non è possibile andare a Cantù transitando per Olgelasca e da Cantù non è possibile arrivare a Brenna da Olgelasca. Le Pattuglie della Polizia Locale Intercomunale e di Cantù e la Protezione Civile di Cantù sono già in azione. I tempi di riapertura della strada non sono ancora noti.

