Chiuso l’Hotel Volta di Canzo e arrestato il gestore

Una vicenda di degrado e povertà quella che ha investito Canzo. Nella mattinata di ieri, 20 novembre, è stato infatti arrestato il titolare della Arras Hotel, Adriano Nuciforo, classe 1978 di Nosate, che da novembre 2018 aveva in gestione l’Hotel Volta, un 3 stelle di Canzo. L’indagine è partita a pieno regime nel mese di ottobre dopo che una lavoratrice si è rivolta alla Stazione Carabinieri di Asso per presentare querela contro il suo datore di lavoro: l’aveva picchiata.

Il nome dell’albergo non era nuovo alle forze dell’ordine: la struttura ricettiva infatti nel mese di settembre era già stata oggetto di una visita dell’Ispettorato del Lavoro di Como che, dopo aver trovato due lavoratori in nero presenti, aveva imposto la cessazione dell’attività fino a che i dipendenti non fossero stati regolarizzati. Qualcosa quindi non quadrava e sono partite le indagine da parte del Nil di Como (Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro).

E’ a quel punto che è venuto a galla che il gestore, malgrado l’ordinanza di chiusura, aveva continuato la sua attività alberghiera e di ristorazione. Da quanto hanno scoperto i Carabinieri infatti solo la porta principale della struttura era chiusa e clienti e dipendenti entravano da un accesso più defilato.

Ciò che però le forze dell’ordine hanno trovato all’interno di quello che doveva essere un albergo a 3 stelle – presente anche nei pacchetti regalo vacanze – era peggio di ciò che pensavano. Essendo il titolare moroso nei confronti delle società che elargivano energia elettrica e gas, la prima era stata ridotta sensibilmente mentre il secondo completamente chiuso. I clienti quindi venivano accolti in una struttura senza riscaldamento e senza acqua calda dove i dipendenti cucinavano i pasti su un fornello da campeggio rifornito con bombole di gas. E dove c’era un solo estitore, revisionato l’ultima volta nel 1999.

Non meglio la situazione in cui versavano i dipendenti. Tutti infatti, 9 nel periodo in cui la struttura doveva essere chiusa, erano in nero. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri tramite annunci su internet e il passaparola il gestore attirava persone indigenti, alcuni senza fissa dimora e clandestini (2 quelli riscontrati dalle forze dell’ordine), certo che vista la loro situazione precaria, avrebbero accettato di lavorare a qualsiasi condizione. Qualcuno ha persino pagato per poter continuare a restare nella struttura.

Malgrado fossero sostanzialmente dei tuttofare con orari illimitati, spesso non ricevevano la retribuzione. Veniva quindi loro proposto di lavorare in cambio di vitto e alloggio all’interno della stessa struttura ricettiva. Quando andava bene, veniva retribuiti 50 centesimi l’ora malgrado cucinassero, sistemassero le stanze e servissero ai tavoli. Inutile aggiungere che non esisteva alcun tipo di tutela o sicurezza sul lavoro.

