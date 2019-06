Un ciclista è rimasto ferito nel bosco in via Valsolda a Brenna. Soccorsi allertati intorno alle 15.40.

Ciclista ferito nei boschi di Brenna

Sul posto, in località impervia, si sono precipitati i Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù e gli specialisti SAF della sede centrale di via Valleggio. Un uomo di 59 anni è rimasto ferito dopo una caduta nel bosco. Sul posto anche la Croce Bianca di Mariano che ha trasportato l’uomo in codice verde all’ospedale.