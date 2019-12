Ecco che cos’è successo nella notte tra il 23 e il 24 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Ciclista investito a Cantù, è grave

L’impatto è avvenuto in via per Alzate poco prima della 1. Un ciclista di 37 anni è stato investito per cause che verranno stabilite dai Carabinieri di Cantù, accorsi sul posto. Sanitari in codice rosso con ambulanza, automedica ed elisoccorso da Como. L’uomo, in condizioni molto gravi, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Varese.

Altri interventi

Da segnalare diversi malori tra Como, Arosio, Bellagio e Mozzate. A Bregnano ed Appiano Gentile invece, due intossicazioni etiliche. A Tavernerio i soccorsi sono arrivati per una ferita. Un giovane di 27 anni è finito in ospedale in codice giallo.