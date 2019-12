L’incidente è avvenuto intorno alle 9.40 di questa mattina, venerdì 27 dicembre 2019.

Ciclista investito a Garbagnate Monastero

Tutto è avvenuto sulla Sp52. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto un’auto, alla cui guida c’era una donna, si sarebbe scontrata alla rotonda con una bicicletta, dove in sella c’era un 61enne. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso: sul posto un’ambulanza e l’automedica. Il ciclista, fortunatamente, era vigile e cosciente. E’ stato trasportato in ospedale in codice giallo ma non sarebbe in pericolo di vita. Visibilmente scossa per l’accaduto la donna alla guida dell’auto.Per i rilievi del caso allertata la Polizia stradale di Lecco.