Ecco che cos’è successo nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Ciclista investito a Olgiate

L’incidente è avvenuto intorno alle 23.20 in via Tarchini. Soccorso un giovane di 20 anni. Fortunatamente le sue ferite non si sono rivelate gravi, è stato trasportato in codice verde all’ospedale Sant’Anna.

Altri interventi

Da segnalare un malore a Lomazzo in via Cantoni per un 18enne. A sentirsi male anche un bimba di 5 anni a Carmate, trasportata in codice verde all’ospedale. Intorno alle 2.40 a Uggiate Trevano un’auto, guidata da una donna di 30 anni, è finita contro un ostacolo. Poco prima delle 3 in viale Lecco a Como, soccorso un 29enne.