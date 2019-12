Ecco che cos’è successo nella notte tra il 20 e il 21 dicembre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Ciclista investito a Vertemate

L’episodio è avvenuto intorno alle 4 in via Monte Rosa a Vertemate con Minoprio. Protagonista un uomo di 34 anni che, dopo essere stato investito in sella alla sua bicicletta, è finito in ospedale. Per fortuna le ferite riportate non erano gravi. Spetterà alle Forze dell’ordine stabilire la dinamica dell’accaduto.

Altri interventi

Da segnalare anche diversi malori tra Como, Brienno, Fino Mornasco e Cernobbio. A Como, sulla Napoleona, c’è stato anche uno scontro tra auto. Una persona è finita in ospedale in codice giallo. Un ribaltamento invece a Valmorea per un 36enne. L’uomo è stato portato all’ospedale di Tradate in codice verde.