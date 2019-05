Ecco che cos’è successo nella notte tra il 23 e il 24 maggio 2019 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Ciclista investito ad Albavilla

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 in via per Carcano. Sul posto sono state soccorse due persone un uomo di 52 e uno di 48 anni. Un’ambulanza ha fatto rientro in ospedale in codice giallo, l’altra in codice verde. Allertati anche i Carabinieri di Como che dovranno stabilire le esatte dinamiche dell’investimento.

La tragedia

Recuperato il corpo senza vita di una donna di 46 anni, cittadina romena, caduta per un centinaio di metri lungo un canale ripido a Castiglione d’Intelvi. L’allarme è scattato intorno alle 20.30. (QUI I DETTAGLI)

Altri interventi

Intorno alle 22 investito anche un pedone a Carimate. Soccorsa una donna di 59 anni che successivamente non è stata portata in ospedale. Alle 22.20 soccorsi anche a Cantù per un 50enne, non si conoscono i motivi dell’intervento. Poi un malore di lieve entità a Como.