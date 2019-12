Ciclista investito poco prima delle 15 a Beregazzo con Figliaro, sul posto un’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago e l’automedica.

Ciclista investito in via delle Industrie

Incidente accaduto all’altezza della rotatoria tra via delle Industrie e via Varese. Risulta coinvolto un uomo: la sua bicicletta con pedala assistita è stata urtata da una Toyota Aygo condotta da una donna. Allertati i Carabinieri di Olgiate Comasco. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce azzurra di Cadorago e dell’automedica. Mezzi di soccorso usciti in codice giallo. Codice fortunatamente diventato verde al termine dell’intervento di soccorso al ciclista.