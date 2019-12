Può letteralmente considerarsi un miracolato il ciclista investito e sbalzato per 20 metri a Cantù.

Ciclista travolto a Cantù: è stato sbalzato per 20 metri

L’impatto è avvenuto in via per Alzate poco prima della 1. Un ciclista, di origine pakistana, 37 anni, è stato investito per cause che verranno stabilite dai Carabinieri di Cantù, accorsi sul posto. Dopo l’incidente si è procurato una frattura del bacino e un politrauma. Ha rischiato grosso, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.