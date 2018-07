#cimancaunvenerdì, continua la rassegna dei venerdì di luglio in piazza Motta ad Albese con Cassano.

#cimancaunvenerdì, stasera “Un’estate a colori”

Terzo appuntamento con #cimancaunvenerdì stasera, venerdì 20 luglio in piazza Motta a partire dalle 20.30. Ci sarà “Un’estate a colori” con tante iniziative in programma: un nuovo appuntamento con “Nati per leggere”, le letture animate per bambini da 0 a 6 anni; i più piccoli potranno essere «Pompieri per una sera» con i Vigili del Fuoco. Sono inoltre previsti un laboratorio con «Spazio Libri La Cornice»; uno per creare strumenti musicali con materiali di recupero con Filarmonica Albesina; un workshop di arte ecosostenibile con SpinLab; laboratori per realizzare simpatici biglietti d’auguri; esposizione di English books e tanta musica con Ciao Como Radio. Le attività sono organizzate dal Comune.

E a proposito di colori, è in programma per domenica 2 settembre la prima Color Run organizzata dal Comune. E’ possibile chiedere informazioni e iscriversi durante la serata #cimancaunvenerdì.