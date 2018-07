#cimancaunvenerdì chiude l’edizione 2018 con una serata di grandissimo successo.

Si è svolta venerdì scorso 27 luglio l’ultima serata della kermesse estiva dei venerdì di luglio organizzata ad Albese con Cassano dall’Amministrazione comunale in piazza Motta. Anche la serata di chiusura della rassegna albesina ha visto alternarsi numerose iniziative nella piazza principale del paese, da una sfilata di moda all’esibizione di ballo di Luisa Lanfranconi e Marco Nava, pluricampioni di danza, fino alla presentazione del libro “Il galleggiante” scritto da Mirko Paulon. Iniziative che hanno registrato una grande affluenza di pubblico, albesino e non, che ha popolato e animato piazza Motta per tutta la serata. Appuntamento all’estate 2019 per la nuova edizione di #cimancaunvenerdì.