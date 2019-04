Ecco che cos’è successo nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2019 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Cinque incidenti stradali nel Comasco

Poco prima delle 21 a Monte Olimpino sono stati investiti tre pedoni in via Bellinzona. Sul posto due ambulanze e un’automedica che hanno soccorso un uomo di 40 anni e due donne di 44 e 63 anni. I feriti sono sono rientrati in codice giallo e verde. Altro incidente alle 23.30 a Cantù in via Borgognone un uomo di 38 anni è stato trasportato in codice verde all’ospedale. In Valsola, sempre a causa di un incidente stradale, ferita lievemente una persona di 33 anni. A Mariano un’auto è finita fuori strada in via per Cascina Amata. Il 24enne alla guida è stato trasportato in ospedale in codice verde intorno alle 3.30. Infine impatto a Fino Mornasco. Erano le 3.45 quando un 21enne ha avuto un incidente. Sul posto un ambulanza, le sue ferite non sarebbero gravi.

Altri interventi

Alle 22 grande paura a Erba, in piazza Padania, per un 15enne rimasto folgorato. Sul posto automedica e ambulanza, il giovane è stato trasportato in codice verde all’ospedale. Una caduta al suolo invece a Olgiate Comasco per una donna di 44 anni, finita in codice giallo al pronto soccorso. A Cadorago, alla 1.20, un’intossicazione da sostanze pericolose per una 33enne.