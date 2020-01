Una donna di 63 avrebbe avuto un colpo di sonno alla guida mentre si trovava ad Alserio.

Colpo di sonno alla guida, finisce fuori strada

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 16.30 di oggi, martedì 28 gennaio 2020, in via Milanese. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna stava guidando in direzione Anzano quando sarebbe stata sorpresa da un colpo di sonno. Dopo aver perso il controllo della macchina, una Toyota Yarsi di colore nero, è finita in un prato. Sul posto la Cri di Cantù che ha soccorso la donna. Non avrebbe riportato ferite gravi.