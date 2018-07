Coltivava marijuana in casa. I Carabinieri della Stazione di Albate hanno deferito in stato di libertà per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un uomo classe 1949, residente a Lipomo.

Coltivava marijuana in casa, deferito

Dopo una perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di due piante di marijuana dell’altezza di 50 e 85 centimetri, coltivate in una serra indoor realizzata artigianalmente. Trovati anche 25 grammi di hashish, 42 grammi di marijuana, occultati all’interno di barattoli, e un bilancino di precisione con materiale vario per il confezionamento. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

