Legalità, truffe e furti nelle abitazioni: come difendersi? Se ne parla a Lipomo: domani, martedì 10 dicembre, ci sarà un incontro pubblico aperto alla cittadinanza.

Come difendersi dalle truffe: incontro pubblico a Lipomo

Sicurezza e prevenzione contro truffe e furti nelle case: come difendersi?. Ne parlano alcuni esponenti delle Forze dell’ordine in un incontro pubblico che si terrà nella sede Atel di via Canzighina domani, martedì 10 dicembre, alle 17.30.

L’incontro, organizzato dal Comune con l’Arma dei Carabinieri, è aperto a tutti. Interverranno il Comandante Mario Iappelli della Stazione dei Carabinieri di Albate e Walter Cecco, comandante della Polizia locale di Lipomo. Obbiettivo sarà discutere sul tema, soprattutto visti i numerosi furti nei giorni scorsi su tutto il territorio, e formulare strategie comuni. La cittadinanza è invitata a partecipare.