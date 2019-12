Rapina a Ponte Chiasso nella mattinata di venerdì, 13 dicembre. E’ successo ai danni della merceria Da Marco in via Bellinzona in piena mattinata.

Rapina in merceria in via Bellinzona

L’episodio è successo intorno alle 11. Un uomo ben vestito e con un accento straniero ha fatto ingresso nel negozio e ha chiesto alla proprietaria di acquistare dei calzini. Successivamente ha estratto una banconota da 200 euro fingendo di voler pagare la merce ma poi ha messo in atto la rapina, fuggendo con l’incasso. “Quell’uomo era entrato chiedendo a mia moglie se parlava un po’ di inglese – spiega il marito della donna – ha comprato dei calzini pagando con una banconota elevata 200 euro. Mia moglie in quel momento, non avendo il resto in cassa, lo ha pregato di attendere un attimo. Purtroppo però il soggetto seguito mia moglie nel retro li è successo tutto. Per fortuna non c’è stato alcun danno fisico ma tanta, tantissima paura”.

L’episodio è stato anche segnalato sul gruppo Facebook Sei di Ponte Chiasso se… “Ho scritto quanto successo per allertare gli altri commerciati: in questo modo, forse, queste persone saranno scoraggiate dall’agire”.