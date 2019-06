#Comopulita, Consulta giovani Lipomo lancia sfida “green” al territorio: appuntamento a sabato 6 luglio.

L’idea è nata dal sodalizio presieduto da Gianluca Leo e il primo appuntamento è in programma per sabato prosismo 6 luglio alle 9. Si tratta di una passeggiata in cui, muniti di sacco in spalla, si pulirà il territorio dai rifiuti e dalla sporcizia abbandonata dagli incivili. Il ritrovo è fissato per le 9 in via Kennedy, nella sede degli Alpini.

L’iniziativa ha però uno scopo più ampio, di coinvolgere tutti i Comuni e le Consulte giovani della Provincia perché proseguano gli appuntamenti all’insegna della pulizia del territorio. L’intento è di lanciare una vera e propria “sfida” tramite hashtag #Comopulita per invitare altri Comuni del territorio a seguire l’esempio e proporre manifestazioni analoghe, raccogliendo il testimone della Consulta giovani lipomese.