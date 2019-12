Consiglio comunale Cantù martedì sera.

Consiglio comunale Cantù convocato martedì

Il Consiglio comunale si riunirà nella serata di martedì, a partire dalle 20, per quella che dovrebbe essere l’ultima convocazione prima della pausa legata alle festività natalizie. Il consesso si riunirà come avviene solitamente all’interno della sala civica sita in piazza Marconi.

L’ordine del giorno

Numerosi sono i punti all’ordine del giorno. Segnatamente il Consiglio sarà chiamato ad analizzare e approvare il Piano per il diritto allo studio relativo all’anno scolastico 2019-2020, una variazione al bilancio di previsione 2019-2021, la nomina della Consulta per l’economia, l’approvazione del nuovo Regolamento per il controllo sulle società partecipate del Comune e gli Obiettivi di contenimento sul complesso delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico.

Le mozioni

Nel programma della seduta è prevista anche la discussione di due mozione presentate delle opposizioni: la prima riguarda l’attribuzione della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, mentre la seconda è finalizzata alla modifica del regolamento per l’applicazione della Tari.

