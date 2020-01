Il Questore di Como Giuseppe De Angelis con l’inizio del nuovo anno tira le somme sul lavoro dei suoi agenti negli ultimi dodici mesi. Il trend è sempre lo stesso ormai da diversi anni: il numero dei reati in generale nella nostra provincia continua a diminuire ma la Polizia di Stato e le altre forze dell’ordine non fanno calare l’attenzione e continuano a fare prevenzione.

I reati in provincia di Como

Interessanti e significativi i dati interforze, ovvero che tengono in considerazione il lavoro di tutti i corpi di polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale), resi noti dalla Questura di Como. Il totale dei reati commessi da gennaio a dicembre 2019 sono 15507, in diminuzione rispetto ai 17184 del 2018. Un totale dal quale è stata scorporata un’importante fetta denominata “Altri delitti”, ovvero reati minori: infrazioni al codice della strada, accertamento di stranieri irregolari sul territorio, stranieri senza documenti. Si tratta di 3323 casi che il Questore sottolinea: “Sono un numero importante grazie al lavoro di prevenzione delle forze dell’ordine che si sono impegnate a stare il più possibile sul territorio”.

Se si escludono altri 1134 reati legati alle frodi informatiche (1231 nel 2018) e 2221 denunce per danneggiamenti, il totale dei cosiddetti reati gravi è di 9903 in tutta la provincia di Como. Di questi a fare la parte del leone sono senza dubbio i furti: 6878. Un dato comunque in diminuzione: erano 10069 nel 2016, 8152 nel 2017 e 8394 nel 2018. “Su questi ci siamo concentrati – ha commentato il Questore De Angelis – con un forte impegno a contrastarli”.

In questa categoria rientrano reati diversi: sono stati 2100 (2658 nel 2018) i furti in abitazione (che comprendono anche le truffe agli anziani), 839 (959 nel 2018) su auto in sosta, 528 con destrezza (di cui 47 scippi), 321 (336 nel 2018) di auto e 596 in negozio. Calano anche le rapine, dalle 193 del 2018 alle 134 del 2019.

I Comuni più colpiti dai furti sono anche quelli più popolosi. Quest’anno sono stati 1471 i furti a Como (1991 nel 2018), 406 a Cantù (589 nel 2018), 350 a Erba (375 nel 2018), 340 a Mariano Comense (338 nel 2018).

Calano i numeri legati all’immigrazione

Totalmente rientrata l’emergenza immigrazione. Calano infatti alla Questura di Como le richieste di asilo politico, 547 nel 2019 a fronte delle 750 del 2018. Bene anche gli allontanamenti: quest’anno sono state firmate 370 espulsioni a fronte delle 519 del 2018 e 81 persone sono state accompagnate alla frontiera (69 nel 2018). Inoltre sono stati 668 (729 nel 2018) i nulla osta per ricongiungimento familiare.

Le parole del Questore

Malgrado il grande lavoro delle forze di polizia, la piaga della provincia resta quella dei furti, in particolare in abitazione. Così il Questore De Angelis fa un appello alla cittadinanza: “Il furto in casa è davvero qualcosa che segna indelebilmente chi lo subisce, lascia paura. Con il nostro lavoro vorremmo azzerarli ma purtroppo non è possibile malgrado gli sforzi. Quello che chiedo ai cittadini è di prendere precauzioni e di mettere la propria casa in sicurezza anche se si esce per pochi minuti perché la fascia oraria in cui sono più numerosi questi reati è da metà mattina a metà pomeriggio”.

