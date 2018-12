Continuano sul tutto il territorio comasco i controlli straordinari voluti dal Prefetto di Como. Dal 7 al 14 dicembre le operazioni si sono concentrate nei Comuni che ruotano attorno a Cantù, Erba e Olgiate fino ad arrivare alla Bassa Comasca. Focus contro lo spaccio al parco Pineta di Appiano Gentile. Sono state impiegate 61 pattuglie e 147 operatori.

Controlli straordinari: i risultati

Nell’ambito di questi servizi straordinari, svolti congiuntamente nelle ore del tardo pomeriggio e della sera da tutte le forze di polizia sul territorio, sono stati allestiti 15 posti di controlli, ispezionati 315 veicoli e 553 persone (di cui 52 stranieri) sono state identificate. Sono state elevate 7 contravvenzioni al Codice della Strada, una persona è stata arrestata mentre un cittadino extracomunitario è indagato in stato di libertà.

Inoltre due stranieri sono stati accompagnati al CPR (Centro per il rimpatrio) mentre altri due hanno ricevuto l’ordine di abbandonare il territorio dello Stato entro 7 giorni. Per quel che riguarda invece il possesso di sostanze stupefacenti, due persone sono state segnalate per illeciti amministrativi.

Attività contro lo spaccio al parco Pineta

Sempre nell’ambito dei controlli straordinari, le forze dell’ordine si sono concentrate nel contrastare l’attività di spaccio di droga nel parco Pineta di Appiano Gentile, in località Pratone e Rugurè. Sul posto 20 pattuglie, 48 operatori e un elicottero. Sono state quindi identificate 66 persone, tra cui una cittadina extracomunitaria priva di documenti che è stata accompagnata in Questura. La donna è una richiedente di protezione internazionale alla Questura di Venezia, in attesa di essere convocata dalla commissione competente.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU