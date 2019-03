È proseguita anche la scorsa settimana, l’attività straordinaria di controllo del territorio, avviata dal Prefetto Ignazio Coccia fin dallo scorso mese di novembre, allo scopo di prevenire e contrastare con maggiore incisività i principali fenomeni criminosi che suscitano apprensioni nella popolazione residente, con particolare riferimento ai reati predatori, ai furti in abitazione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Continuano i controlli straordinari nel Comasco

Nel periodo 9-15 marzo, i servizi – effettuati con la collaborazione di tutte le Forze di Polizia – si sono avvalsi dell’impiego di unità di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, della Compagnia di Intervento Operativo dell’Arma dei Carabinieri e del Reparto Pronto Impiego ed Antiterrorismo della Guardia di Finanza, unitamente alle sue unità cinofile, nonché del concorso di personale della Polizia Stradale e delle Polizie Locali interessate. Sono stati effettuati nei territori di Erba, Cantù, Olgiate Comasco, Locate Varesino, Carbonate, Mozzate, Turate, Rovellasca, Rovello Porro, Colverde, Faloppio, Ronago, Solbiate, Valmorea, Senna Comasco, Fino Mornasco, Luisago, Cassina Rizzardi, Villaguardia, Lurate Caccivio, Bulgarograsso, Appiano Gentile, Figino Serenza, Carimate, Vertemate con Minoprio, Cadorago, Lomazzo, Cirimido, Lurago Marinone, Orsenigo, Anzano del Parco, Monguzzo e Lambrugo e sono stati disimpegnati mediante pattugliamento delle principali arterie di collegamento e delle aree maggiormente interessate dalle fenomenologie criminali di interesse, per mezzo di controlli a veicoli in transito e ad esercizi pubblici, in modo da assicurare un monitoraggio il più possibile diffuso.

I risultati

Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno della prostituzione ed al controllo di cittadini stranieri irregolari sul territorio. Impegnate 77 pattuglie per un totale di 190 operatori. Sono stati effettuati 50 posti di controllo, controllati 428 veicoli, di cui 6 sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo. E poi 15 Contravvenzioni al Codice della Strada elevate, 4 carte di circolazione e 3 patenti di guida ritirate, 798 di persone identificate, 80 cittadini extracomunitari, 5 persone arrestate di cui 2 in esecuzione di provvedimenti emessi, a vario titolo, dall’A.G. e 3 per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. E poi 7 persone segnalate per consumo di stupefacenti, 6 per esercizi pubblici controllati, 7 avventori identificati. Sono stati poi 9 i provvedimenti di espulsione, 3 mediante accompagnamento alla frontiera, 4 con ordine di abbandonare il territorio dello Stato e 2 con misura alternativa della consegna del passaporto.