Controlli Prefettura del territorio anche questa settimana.

I paesi nel mirino dei controlli

Come comunicato dalla Prefettura, anche nel periodo dal 27 aprile al 4 maggio, sono continuati i controlli straordinari del territorio da parte della Prefettura di Como. In questo caso hanno interessato i comuni di Erba, Cantà, Olgiate, Locate, Carbonate, Mozzate, Turate, Rovellasca, Rovello Porro, Colverde, Faloppio, Ronago, Solbiate, Valmorea, Senna Comasco, Fino Mornasco, Cassina Rizzardi, Luisago, Villa Guardia, Lurate Caccivio, Bulgarograsso, Appiano Gentile, Figino Serenza, Carimate, Vertemate, Cadorago, Lomazzo, Cirimido, Lurago Marinone, Orsenigo, Anzaano del Parco, Monguzzo e Lambrugo. Sono dunque stati controllati i veicoli in transito, gli esercizi pubblici, i cittadini stranieri irregolari e il fenomeno della prostituzione.

I risultati ottenuti

Sono state impegnate 47 pattuglie, con 115 operatori. Questi i risultati conseguiti: 35 posti di controllo; 1993 veicoli controllati; 14 contravvenzioni al codice della strada elevate; 417 persone identificate, di cui 50 cittadini extracomunitari; 3 persone denunciate; 3 persone segnalate per possesso di sostanze stupefacenti a uso personale; 3 esercizi pubblici controllati e identificazione di 9 avventori; 8 provvedimenti di espulsione.