Proseguono i controlli straordinari nel comasco da parte delle Forze dell’ordine.

Controlli straordinari nel Comasco

Importante il dispiegamento di forze sul territorio per contrastare reati contro il patrimonio, sfruttamento della prostituzione e spaccio di droga. Nel periodo compreso tra il 7 e il 13 settembre sono stati effettuati 37 posti di controllo, 274 i veicoli controllati. Tre le contravvenzioni elevate per un importo complessivo di 215 euro. In totale 523 le persone identificate e controllate. Due patenti ritirate. Undici invece i provvedimenti di espulsione. Controllati anche quattro esercizi pubblici e identificati 12 avventori.