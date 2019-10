Proseguono i controlli straordinari sul territorio comasco da parte delle forze dell’ordine. Tra il 5 e l’11 ottobre sono stati impegnati 167 operatori della varie forze di Polizia ripartiti in 70 unità operative.

Controlli straordinari sul territorio otto provvedimenti di espulsione

In questi periodo sono stati istituiti 47 posti di controllo, 540 i veicoli controllati. Sei le contravvenzioni al Codice della strada elevate per un importo complessivo di 2.545 euro. 745 le persone identificate di cui 80 extracomunitari, un documento di circolazione ritirato e un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Da segnalare anche otto provvedimenti di espulsione. Deferite due persone all’autorità giudiziaria ed una all’Autorità amministrativa per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti e sono state sottoposte a sequestro modiche quantità di marijuana. Controllati infine 15 esercizi pubblici.