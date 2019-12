Controllo del vicinato, presentazione a Orsenigo venerdì 6 dicembre.

Incontro pubblico a Orsenigo venerdì prossimo 6 dicembre per presentare il Controllo del vicinato. L’appuntamento è fissato alle 21 nell’atrio della scuola primaria «Ada Negri» in via I Maggio. Il progetto riguarda la collaborazione tra vicini per contrastare la criminalità attraverso segnalazioni reciproche su furti, ma anche episodi e persone sospette, soprattutto in vista dei numerosi furti dei giorni scorsi. L’ultimo si è verificato al Thoma’s bar di piazza Filatoio.

All’appuntamento, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, interverranno Alfonso Castellone, vice presidente Associazione Controllo del Vicinato, Maririta Berti referente ACDV per Como e Provincia, oltre all’assessore comunale e il consigliere delegato. La serata è patrocinata dal Comune.