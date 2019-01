Tragedia in Valdisotto, in provincia di Sondrio, nel giorno di Capodanno. Come riporta il GiornalediSondrio.it, coppia di giovani intossicata dal monossido, nulla da fare per un ragazzo di 21 anni.

Intossicati dal monossido

Pesante bilancio di inizio anno. Un 21enne di Valdisotto è morto a causa del monossido di carbonio. Dalle prime informazioni raccolte i soccorsi sono intervenuti ieri pomeriggio a Tola, in Valdisotto, nel sondriese. L’allarme è scattato intorno alle 16, la centrale operativa ha inviato equipe medica e Vigili del Fuoco in un abitazione posta in un luogo impervio. Sul posto anche l’elisoccorso. Due le persone soccorse, purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare, inutili i tentativi di rianimarlo, il malcapitato è morto sul posto. Con lui c’era anche una ragazza di Valfurva che è stata ricoverata in gravi condizioni. Ancora da capire le ragioni della tragedia, sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.

