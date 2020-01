Un sospetto caso di coronavirus in Liguria.

Coronavirus, forse un caso nel Tigullio

Non vi sono ancora conferme, solo sospetti ma un primo caso italiano di contagio dal nuovo coronavirus proveniente dalla Cina potrebbe essersi registrato proprio in Liguria e nel Tigullio. Ad esserne potenzialmente stata colpita è una donna, residente per l’appunto nel Tigullio, recentemente tornata da un viaggio nel paese asiatico e proprio nella città di Wuhan, epicentro dell’epidemia. Manifestati sintomi sospetti, il medico curante l’ha immediatamente indirizzata al ricovero al reparto Infettivi del San Martino di Genova come conferma l’assessore alla Sanità regionale, Sonia Viale.

I sintomi sinora riferiti parlano di febbre alta e problemi respiratori, una sintomatologia insomma relativamente generica che non permette certezze e potrebbe trattarsi di un falso allarme anziché del famigerato 2019-nCoV, ma l’allerta è contestualmente più che giustificata. Si attendono dunque gli esiti degli esami più approfonditi.