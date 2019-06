E’ crisi idrica a Lurago d’Erba a causa di un guasto all’acquedotto.

I Vigili del Fuoco di Cantù, Appiano Gentile e Erba sono impegnati via Monte Grappa per il rifornimento idrico all’acquedotto temporaneamente in difficoltà di erogazione per un guasto avvenuto nella giornata di ieri.

Vista la scarsezza dell’acqua e addirittura la mancanza in alcune zone del paese, il Comune ha emanato un’ordinanza anti-spreco per tenere sotto controllo la situazione. Nel frattempo Como Acqua, la società responsabile del servizio, si è subito attivata per il ripristino della normalità.

