Crolla ponte autostradale a Genova. Se siete in viaggio verso il ponente ligure in vista del Ferragosto prestate molta attenzione. Forti disagi per un ponte autostradale a Genova crollato per le forti piogge.

AGGIORNAMENTO h14: le agenzie battono purtroppo la registrazione di 11 morti e il ricovero di 7 feriti gravi.

Crollato ponte autostradale a Genova

E’ successo questa mattina, è crollato il ponte Morandi, sulla A10, che collega la città con il ponente ligure. Ancora non si sa quante siano le persone rimaste coinvolte nell’incidente. La macchina dei soccorsi si è già attivata e sul posto sono arrivati paramedici, Forze dell’Ordine e vigili del fuoco. Il viadotto Polcevera (dal nome del corso d’acqua che attraversa), più noto come “Morandi”, collega Cornigliano a Sampierdarena e sovrasta una zona produttiva detta “Campi” tagliata in due anche dal passaggio della ferrovia. Unisce le due parti del capoluogo ligure, da Ponente a Levante ed è snodo fondamentale anche per raggiungere il porto e i traghetti, oltre all’aeroporto.

Nel frattempo Autostrade Per l’Italia in una nota fa sapere: “In relazione al crollo di parte del viadotto Polcevera sull’A10, sulla struttura – risalente agli anni ‘60 – erano in corso lavori di consolidamento della soletta del viadotto e che, come da progetto, era stato installato un carro-ponte per consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione. I lavori e lo stato del viadotto erano sottoposti a costante attività di osservazione e vigilanza da parte della Direzione di Tronco di Genova. Le cause del crollo saranno oggetto di approfondita analisi non appena sarà possibile accedere in sicurezza ai luoghi”.

Viaggi in autostrada, cosa fare se si passa da Bologna

Pochi giorni fa l’esplosione del camion sulla Milano Bologna aveva fatto aprire una voragine nel raccordo di Casalecchio. Nonostante la riapertura del raccordo pochi giorni dopo la Polstrada suggerisce agli automobilisti di trovare percorsi alternativi (Qui il video).

Infotraffico in tempo reale

Per chi si trovasse in quelle zone al momento è necessario prendere percorsi alternativi. Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPHONE, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.

Lombardia pronta ad aiutare la Liguria

“Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, appresa la notizia del crollo del ponte a Genova, si è messo immediatamente in contatto con il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti” ha fatto sapere Palazzo Lombardia. “Il mio primo pensiero è andato alle persone che sono rimaste coinvolte in questa terribile sciagura” ha commentato il presidente Fontana.

“Le nostre strutture di soccorso, i tecnici, presidi sanitari e personale medico e paramedico sono a disposizione – ha detto il presidente Fontana al governatore Toti – per intervenire e collaborare nella gestione di questa emergenza. La nostra Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza si è subito attivata ed è pronta a intervenire, così come la nostra Protezione civile”.

