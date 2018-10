Danni maltempo, albero cade a Solzago (Tavernerio) e blocca via Nazario Sauro.

Continuano i danni provocati dal forte maltempo di oggi, lunedì 29 ottobre. Vigili del Fuoco di Como e Volontari Antincendio Boschivo stanno ora intervenendo nella frazione di Solzago, a Tavernerio, dove la caduta di un albero, avvenuta circa un’ora fa, ha bloccato la circolazione in via Nazario Sauro. Il Comune, tramite social network, ha invitato a prestare attenzione.

Le precipitazioni stanno provocando danni in tutta la provincia: per tutta la giornata, i Vigili del fuoco sono stati impegnati in interventi su tutto il territorio a causa delle numerose piante sradicate a causa delle piogge torrenziali.