Diversi cittadini hanno segnalato situazioni di degrado urbano a Como.

Degrado urbano a Como

Partendo dalla segnalazioni, l’Arma dei Carabinieri ha eseguito una serie di servizi mirati di controllo del territorio tra le vie Anzani, Magenta e Palestro e nei giardini della zona. Molti cittadini avevano parlato della presenza di gruppi di persone dedite al consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti. Per questo, a partire già dall’inizio di settembre, sono stati eseguiti servizi quotidiani, soprattutto da parte dei Carabinieri di Quartiere della Stazione di Como, nel parco di via Anzani.

Sanzionato un bar

In più con l’ausilio del NAS e del NIL, reparti Speciali dell’Arma dei Carabinieri, si è provveduto a controllare un bar della zona contestando al titolare una doppia sanzione: 1.470 per non aver aggiornato il Documento Valutazione rischi e un’altra per inosservanza delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP. Nello stesso locale, è stato segnalato alla Prefettura di Como come assuntore di sostanze stupefacenti, un cliente trovato in possesso di 0.6 grammi di cocaina.

