DissetArte, Aperitivo con l’arte a Tavernerio con la Consulta Giovani: appuntamento rimandato a sabato 28 luglio.

Dissetarte, inizialmente in programma per sabato 21, è stato rimandato a sabato 28 luglio per previsioni di maltempo. L’appuntamento è ideato dalla Consulta giovani e si terrà di fronte alla chiesetta di San Fereolo dalle 18.

Durante la serata si potranno ammirare le opere di vari artisti locali, gustando un aperitivo e un ricco buffet. Sarà proposto un quiz di cultura generale: per la partecipazione si accettano squadre da 3-4 persone. E’ consigliata l’iscrizione anticipata (info sulla pagina Facebook Consulta Giovani Tavernerio), ma sarà possibile anche iscriversi in loco durante l’evento. Sarà poi proposto un «open mic»: alcuni ospiti leggeranno dei brani e intratterranno il pubblico, ma tutti potranno prendere il microfono e partecipare. E’ inoltre prevista un’esibizione di giocoleria e molte altre iniziative. La serata sarà a ingresso libero ed è patrocinata dal Comune.