Ecco che cos’è successo nella notte tra il 12 e il 13 ottobre e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Diversi malori e un’aggressione a Olgiate

Poker di malori nel Comasco. Il primo si è verificato a Cermenate intorno alle 21.15 per una giovane di 26 anni. Sul posto l’ambulanza che ha trasportato la giovane in codice giallo all’ospedale. Alle 22 allarme a Bregnano per una 62enne finita in ospedale in codice verde. Malore anche a Cantù per una donna di 43 anni. La Cri di Cantù l’ha soccorsa e portata all’ospedale canturino. Infine, sempre per una donna, malore ad Olgiate. La 42enne è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Varese.

Da segnalare anche un evento violento, classificato come aggressione, a Olgiate Comasco. Un giovane di 24 è finito in ospedale in codice verde. Allertati anche i Carabinieri di Como che dovranno stabilire quanto successo.

